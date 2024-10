"Nous sommes dans une nouvelle phase de résistance" (leader du Hezbollah)

Dans un discours, Naim Qassem, le nouveau secrétaire général du Hezbollah, s'est exprimé pour la première fois depuis son accession à la tête de l'organisation. Qassem a lancé un défi à Israël et aux États-Unis, annonçant une "nouvelle phase de résistance".

Le successeur de Hassan Nasrallah, éliminé il y a un mois, a qualifié Israël "d'entité oppressive et d'occupant qui menace la région et le monde". Qassem a accusé l'État hébreu d'avoir des "ambitions expansionnistes au-delà de la Palestine", visant selon lui à "dominer tout le monde arabe et islamique".

Dans une attaque frontale contre les États-Unis, Qassem les a qualifiés de "grand Satan", les accusant d'être les protecteurs inconditionnels d'Israël. Il a rejeté toute tentative de médiation américaine, affirmant que le Hezbollah considère sa résistance comme légitime et visant à "résister à l'occupation et libérer la terre".

Le nouveau leader a également réaffirmé les liens étroits du Hezbollah avec l'Iran, saluant le soutien de Téhéran à la cause palestinienne. Il a rendu hommage au général Qassem Soleimani, présenté comme un martyr ayant œuvré pour renforcer la région face à "l'ennemi israélien".

Qassem a justifié les actions du Hezbollah malgré les dommages subis par le Liban, arguant que c'est le prix à payer pour "dissuader et vaincre le projet de l'ennemi". Il a accusé Israël de cibler délibérément des civils, des hôpitaux et des travailleurs humanitaires, qualifiant ces actions de "barbares".

Dans une déclaration, Qassem a annoncé que le Hezbollah était passé "du soutien à Gaza à la confrontation directe avec Israël dans sa guerre contre le Liban". Cette escalade, selon lui, a débuté le 17 septembre avec "l'explosion des bippers", suivie de l'élimination de Nasrallah le 27 septembre.