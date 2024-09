Oman rejette catégoriquement la normalisation avec Israël et dénonce "la guerre barbare à Gaza"

Le sous-secrétaire aux Affaires diplomatiques du Sultanat d'Oman, Cheikh Khalifa Bin Ali Al-Harthy, a fermement rejeté toute perspective de normalisation des relations avec Israël. Cette position intervient dans un contexte de tensions exacerbées au Moyen-Orient.

Lors d'un entretien accordé à l'agence de presse russe Sputnik, Al-Harthy a souligné l'urgence d'arrêter "la guerre barbare à Gaza". Il a insisté sur le fait que la priorité actuelle n'est pas la normalisation, mais la "résolution de la question palestinienne et la reconnaissance des droits du peuple palestinien". Le diplomate omanais a critiqué les accords de normalisation entre Israël et certains pays arabes, affirmant qu'ils n'ont pas atteint leur objectif présumé mais ont plutôt servi à "abuser les Palestiniens" et à retarder l'établissement d'un État palestinien indépendant.

Al-Harthy a révélé que Mascate maintient un dialogue constant avec la communauté internationale pour désamorcer les tensions régionales. Il a cependant démenti l'existence de communications directes avec Tel-Aviv ou de médiation entre Israël et l'Iran. Le haut responsable a réaffirmé la solidarité d'Oman avec le peuple palestinien et a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour permettre l'établissement d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale. Concernant les tensions régionales, Al-Harthy s'est montré prudemment optimiste, estimant qu'une guerre majeure était peu probable malgré les "provocations israéliennes". Il a souligné la nécessité d'une réforme radicale des mécanismes de l'ONU, jugés inefficaces pour résoudre la question palestinienne.