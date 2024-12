L'Autorité palestinienne craint un "effet Syrie" à Jénine et resserre la vis contre le Hamas

Une vaste opération de sécurité menée par l'Autorité palestinienne (AP) dans la ville de Jénine, en Cisjordanie, a conduit les États-Unis à demander à Israël d'approuver une livraison urgente d'équipements militaires aux forces palestiniennes.

Cette intervention, la plus importante depuis des années, vise à reprendre le contrôle du camp de réfugiés de Jénine, devenu un bastion de militants affiliés au Hamas et au Jihad islamique. Selon plusieurs sources palestiniennes et américaines, ces groupes bénéficieraient d'un financement iranien.

L'opération a été déclenchée après une série d'incidents graves, notamment un défilé armé de militants dans des véhicules volés aux forces de sécurité et un attentat à la voiture piégée qui a blessé trois policiers palestiniens et deux civils. Le bilan actuel fait état d'au moins trois militants tués, dont un commandant local du Jihad islamique, et d'une vingtaine de blessés.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a personnellement ordonné cette intervention, menaçant de licenciement tout responsable sécuritaire qui s'y opposerait. Cette décision reflète une inquiétude croissante face à ce que les sources qualifient "d'effet Syrie" - la crainte que des militants islamistes ne renversent l'Autorité palestinienne comme les rebelles ont tenté de le faire en Syrie.

L'administration Biden, préalablement informée de l'opération, a sollicité auprès d'Israël l'autorisation d'une livraison urgente d'équipements : casques, gilets pare-balles, matériel de vision nocturne et véhicules blindés. Cette demande concerne des équipements dont la livraison avait été approuvée l'année dernière mais gelée après l'attaque du Hamas du 7 octobre.

"Nous et Israël combattons le même ennemi : l'Iran", a déclaré un haut responsable palestinien sous couvert d'anonymat. "Si les forces de sécurité palestiniennes disposaient de suffisamment d'armes, l'opération à Jénine aurait déjà pris fin."

L'opération bénéficie du soutien régional de l'Égypte, la Jordanie et l'Arabie saoudite, qui craignent une potentielle prise de contrôle de l'AP par des organisations affiliées aux Frères musulmans ou financées par l'Iran. Le Cabinet israélien de la Défense examine actuellement la demande américaine, une décision politiquement sensible pour le Premier ministre Netanyahou.