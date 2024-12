Otages à Gaza : le Hamas fait obstacle aux négociations malgré son isolement croissant

Les pourparlers pour la libération des otages se poursuivent, mais le Hamas multiplie les obstacles, selon des sources proches du dossier. Malgré le départ de la délégation israélienne de Doha, les négociations continuent en coulisses.

Le groupe terroriste refuse notamment de reconnaître les otages blessés comme cas humanitaires et exige des compensations spéciales pour leur libération. Israël insiste sur l'obtention d'une liste complète des otages encore en vie, qui n'a toujours pas été fournie.

La situation est compliquée par les récents changements dans la structure du Hamas à Gaza après l'élimination de Sinwar. Un décalage existe entre les négociateurs du Hamas au Qatar et les commandants sur le terrain, créant un flou sur la capacité réelle à exécuter un potentiel accord. Cependant, la pression militaire sur l'axe chiite s'intensifie : succès israéliens contre le Hezbollah et l'Iran, affaiblissement de la Syrie, frappes au Yémen (Sanaa et Hodeida), opérations en Judée-Samarie et offensives à Gaza (Jabalia, Beit Hanoun, Rafah). Cette situation, conjuguée à la perspective du retour de l'administration Trump, place le Hamas dans un isolement croissant et un besoin urgent de cessez-le-feu.

"Nous espérons que le Hamas décidera de finaliser l'accord, la décision lui appartient entièrement", indique une source à Jérusalem.