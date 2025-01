Plan d'évacuation des Palestiniens de Gaza : les détails révélés

La chaîne saoudienne Al-Hadath a dévoilé ce dimanche, citant une "source de haut rang", les détails d'un plan d'évacuation des Palestiniens de Gaza vers trois pays arabes et un pays asiatique. Cette initiative, apparemment soutenue par le président américain Donald Trump, prévoit un déplacement temporaire d'une durée de six mois à un an, avec un retour prévu à Gaza début 2026. Trump a confirmé avoir discuté de ce projet avec le roi Abdallah de Jordanie : "Je lui ai parlé du transfert de civils depuis Gaza en ruines vers les pays voisins. Je lui ai dit d'accueillir plus de personnes car Gaza est dans un véritable chaos. Je veux que l'Égypte accueille aussi des gens, je parlerai demain avec Al-Sissi."

Cependant, ces deux pays ont déjà indiqué qu’ils ne souhaitaient pas accueillir de réfugiés palestiniens. Même en cas d’accord, des obstacles significatifs sont à prévoir dans la mise en œuvre de cette relocalisation.

L’idée repose sur un concept bien établi : Transformer Gaza en une "Singapour du Moyen-Orient", une idée qui a été proposé par des hommes d'affaires israéliens et américains au début du conflit, comme une solution possible pour "l’après-guerre". Ce plan vise à éliminer la détresse économique des Gazaouis, souvent perçue comme un moteur de leur motivation à attaquer Israël. Trump propose de reconstruire Gaza en déplaçant une grande partie de sa population hors de la région, empêchant ainsi le Hamas et les autres groupes terroristes de reconstruire des infrastructures militaires comme des tunnels et des plateformes de lancement de roquettes pendant la reconstruction.

Mais en Egypte, le responsables voient les Gazaouis comme des alliés potentiels des Frères musulmans, un groupe perçu comme une menace par le président Abdel Fattah al-Sissi et son administration. Les camps temporaires dans le Sinaï, près de Rafah ou entre Rafah et El-Arich, pourraient être une option plus réaliste, permettant aux Gazaouis de rester proches de leur territoire tout en participant aux efforts de reconstruction. Cependant, l’Égypte refuse toujours catégoriquement de les accueillir, même temporairement, craignant de nouveaux problèmes sécuritaires et sociaux.

Selon ynet, lors de ses discussions avec le roi de Jordanie et d’autres acteurs régionaux, Trump a utilisé une stratégie mêlant promesses d’aides financières massives et menaces implicites de sanctions. Le président américain semble convaincu que des incitations économiques importantes pourraient faire accepter le plan.

En Israël, le ministre des Finances Bezalel Smotrich a salué l'initiative américaine : "C'est une réflexion innovante avec de nouvelles solutions. Je vais travailler avec le Premier ministre et le cabinet pour développer un plan opérationnel qui pourra être mis en œuvre le plus rapidement possible."