Plus d'un million d'enfants vaccinés contre la polio à Gaza

Une vaste campagne de vaccination contre la poliomyélite vient de s'achever à Gaza, annoncent l'armée israélienne et le COGAT (Coordination des activités gouvernementales dans les territoires). Au total, 1.107.541 vaccinations ont été administrées aux enfants, avec une couverture vaccinale dépassant les 90%. La distribution s'est répartie entre le nord de Gaza (211.170 doses), le centre (379.361) et le sud (517.070).

Cette deuxième phase de vaccination a nécessité des pauses humanitaires tactiques et a été menée en coordination avec l'OMS et l'UNICEF. L'opération a impliqué l'entrée de spécialistes à Gaza ainsi que l'acheminement d'équipements médicaux et logistiques, notamment du matériel de réfrigération pour le stockage des vaccins.

Ces derniers mois, précise le communiqué, plus de 355.000 flacons de vaccins contre la polio ont été acheminés à Gaza, une quantité suffisante pour vacciner plus de 4,8 millions de civils. Par ailleurs, plus de 619.000 doses de vaccins contre diverses maladies ont également été livrées, permettant de protéger potentiellement 5,6 millions de personnes.