Riposte israélienne en Iran: quelque 140 avions de l'armée de l'air participent à l'opération

Tsahal a confirmé cette nuit (samedi) qu'il avait commencé à attaquer en Iran, ciblant des cibles militaires précises à travers le pays. En parallèle, Tsahal procède à une évaluation constante de la situation, et à ce stade, il n'y a pas de changement dans les directives du Commandement du front intérieur.

L'opération est supervisée depuis le bunker de la Kirya (quartier général militaire) par les plus hauts responsables du pays : le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le ministre de la Défense Yoav Gallant, le chef d'état-major Herzi Halevi et le commandant de l'armée de l'air Tomer Bar.

Le cabinet de sécurité a donné son feu vert à l'opération par consultation téléphonique. Une source américaine a par ailleurs confirmé que Washington avait été informé de l'attaque avant son déclenchement.

Plus d'une centaine d'avions de l'armée de l'air israélienne ont participé à cette opération. À Téhéran, cinq explosions ont été rapportées, tandis que les médias iraniens ont signalé la présence d'avions américains et israéliens dans l'espace aérien de la Jordanie, de l'Irak et de la Syrie. Selon le New York Times, des explosions ont également été entendues dans les villes d'Ispahan et de Mashhad, ainsi que dans la province du Kurdistan