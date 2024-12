Pourquoi les frappes contre les Houthis se révèlent en partie inefficaces

Une enquête du Réseau Al-Arabiya révèle l'ampleur du dispositif militaire développé par les Houthis au Yémen. Le groupe, soutenu par l'Iran, a mis en place un véritable système de défense sophistiqué, comprenant des réseaux de tunnels souterrains et des bases militaires dissimulées dans les zones montagneuses du pays.

Les installations, principalement situées dans les provinces de Saada, Imran et Hajja, abritent des centres de production d'armement et des ateliers d'assemblage de missiles. Cette infrastructure souterraine, comparable à celle du Hamas à Gaza ou du Hezbollah au Liban, permet aux Houthis d'échapper aux frappes aériennes de la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite depuis 2015.

Le groupe a particulièrement développé ses capacités navales le long de la mer Rouge, notamment depuis la ville portuaire de Hodeidah. Son arsenal comprend des missiles antinavires, des mines navales et des bateaux piégés, constituant une menace directe pour le commerce maritime dans la région de Bab al-Mandab.

Les Houthis ont également renforcé leur défense aérienne avec des systèmes de radar et des installations de lancement de missiles et de drones, compliquant les opérations aériennes américaines et britanniques visant leurs infrastructures. Ces équipements proviendraient en grande partie d'un soutien technologique iranien.

Selon Al-Arabiya, cette montée en puissance militaire des Houthis représente une menace croissante non seulement pour le Yémen, mais pour l'ensemble du Moyen-Orient. Leur capacité à mener des attaques navales et aériennes depuis leurs bases yéménites pourrait déstabiliser durablement le commerce maritime régional et la sécurité de la zone.