Premier convoi maritime d'aide émiratie arrive au port d'Ashdod pour Gaza

Une importante livraison d'aide humanitaire en provenance des Émirats arabes unis est arrivée ce jeudi au port d'Ashdod en Israël. Le navire "MIRA" transportait 2 261 palettes de fournitures qui seront acheminées vers la bande de Gaza par plus de 300 camions.

Cette opération, menée sous la direction du COGAT (Coordination des activités gouvernementales dans les territoires), constitue la première utilisation de la voie maritime pour l'acheminement d'aide humanitaire vers Gaza. Le chargement comprend de la nourriture, de l'eau, des équipements médicaux, du matériel pour les abris et des produits d'hygiène.

Après inspection sécuritaire approfondie au port d'Ashdod, ces fournitures seront transportées vers Gaza via les points de passage de Kerem Shalom et Erez Ouest. L'armée israélienne, par l'intermédiaire du COGAT, affirme qu'elle continuera à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire par voies maritime, terrestre et aérienne, en collaboration avec les pays partenaires et les organisations humanitaires internationales.