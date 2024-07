Près de 150 Gazaouis malades et blessés transitent par Israël pour se faire soigner aux Émirats arabes unis

Dans une opération humanitaire sans précédent, 148 civils palestiniens malades et blessés ont été évacués de la bande de Gaza vers Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Cette évacuation, la plus importante depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, a été confirmée par l'unité de Coordination des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) d'Israël.

L'opération, initialement prévue lundi mais reportée suite à l'attaque du Hezbollah à Majdal Shams, a finalement eu lieu sur directive du ministre de la Défense Yoav Gallant. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), au moins 35 enfants font partie des évacués, qui souffrent de diverses maladies graves ou de blessures liées à la guerre. Les patients ont été transférés via le point de passage de Kerem Shalom vers l'aéroport international Ramon dans le sud d'Israël, puis vers les Émirats arabes unis. La COGAT souligne que tous les évacués ont fait l'objet d'évaluations de sécurité conformes aux exigences de l'établissement de défense israélien.

Cette opération, menée en collaboration avec les autorités israéliennes et l'OMS, est présentée par la COGAT comme le résultat direct de la politique humanitaire d'Israël depuis le début de la guerre, distinguant la population civile de Gaza de l'organisation terroriste du Hamas. L'OMS a remercié les Émirats arabes unis et espère que cette évacuation ouvrira la voie à l'établissement de corridors d'évacuation via toutes les routes possibles, appelant une fois de plus à un cessez-le-feu. Parallèlement, la Haute Cour de justice israélienne a récemment ordonné au gouvernement de l'informer des mesures prises pour créer un mécanisme permanent permettant de telles évacuations médicales de manière routinière, suite à une pétition de l'organisation Physicians for Human Rights Israel.