Qatar : Les leaders du Hamas ont quitté le pays, leur bureau reste ouvert à Doha

Le principal bureau politique du Hamas à l'étranger n'opère plus depuis Doha, a confirmé mardi le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari. Cette annonce intervient dans un contexte de gel des négociations pour un cessez-le-feu à Gaza. "Les dirigeants du Hamas qui font partie de l'équipe de négociation ne sont plus à Doha", a déclaré al-Ansari lors d'un point presse. "Comme vous le savez, ils se déplacent entre différentes capitales. Le bureau du Hamas à Doha a été créé pour le processus de négociation. Évidemment, en l'absence de médiation, le bureau lui-même n'a plus de fonction."

Selon un haut responsable palestinien cité par la BBC, les négociateurs du Hamas ont adapté leur présence régionale et gardent leurs localisations secrètes pour éviter d'embarrasser leurs pays d'accueil. Ce même responsable suggère que Khalil al-Hayya, figure majeure du mouvement, se trouverait probablement en Turquie, pays qu'il a visité à plusieurs reprises ces derniers mois.

Le Qatar, qui hébergeait le Hamas depuis 2012, dément avoir formellement demandé au groupe de quitter son territoire. Toutefois, des sources diplomatiques arabes indiquent que cette décision pourrait être liée à une volonté de Doha d'éviter des tensions potentielles entre l'administration Biden et la future administration Trump.

La Turquie semble émerger comme nouvelle terre d'accueil pour le mouvement palestinien. En avril, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait reçu à Istanbul l'ancien chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, déclarant que "l'unité palestinienne est vitale" et que "la plus forte réponse à Israël et le chemin vers la victoire résident dans l'unité et l'intégrité."

Le Qatar, qui avait joué un rôle central aux côtés de l'Égypte et des États-Unis dans les efforts de médiation, a récemment suspendu son implication jusqu'à ce que "les parties démontrent un plus grand engagement" dans le processus.