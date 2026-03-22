Qatar : sept morts dans le crash d’un hélicoptère militaire lors d’un exercice conjoint avec la Turquie

Un hélicoptère militaire s’est écrasé en mer au large du Qatar, causant la mort de sept personnes, dont quatre militaires qataris et trois ressortissants turcs, ont annoncé les autorités de Doha. L’appareil participait à un exercice conjoint dans le cadre de la coopération militaire entre le Qatar et la Turquie lorsqu’il a été victime d’une défaillance technique, selon le ministère qatari de la Défense.

Les opérations de secours ont permis de retrouver l’ensemble des occupants à bord, confirmant le décès des sept personnes. Parmi les victimes figurent quatre membres des forces armées qataries, dont deux capitaines, un sergent et un caporal. Côté turc, les autorités ont identifié un officier ainsi que deux civils travaillant pour une entreprise de défense.

Selon Ankara, l’hélicoptère effectuait une mission d’entraînement dans le cadre du commandement conjoint Qatar-Turquie lorsqu’il s’est abîmé en mer. Le ministère turc de la Défense a précisé que les deux civils décédés étaient des techniciens liés à l’industrie de défense, soulignant le caractère opérationnel de la mission.

Il s’agit des premières pertes humaines enregistrées pour le Qatar et la Turquie depuis le début du conflit régional déclenché fin février, marqué par des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, suivies de représailles iraniennes.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident. Les autorités qataries ont évoqué une panne technique, sans fournir davantage de précisions à ce stade. Ce drame souligne les risques inhérents aux opérations militaires, même en temps d’exercice, dans un contexte régional déjà fortement instable.