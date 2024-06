Revirement de la Ligue arabe : le Hezbollah n'est plus qualifié de "groupe terroriste"

La Ligue arabe a annoncé qu'elle ne qualifierait plus le Hezbollah libanais d'organisation terroriste. Cette décision marque un tournant significatif dans la politique de la Ligue envers le groupe chiite libanais.

Hossam Zaki, secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, a déclaré lors d'une interview télévisée : "Les États membres de la Ligue ont convenu que le qualificatif d'organisation terroriste ne devrait plus être utilisé pour désigner le Hezbollah". Cette annonce fait suite à sa visite à Beyrouth, où il a rencontré divers responsables libanais, y compris des représentants du Hezbollah.

Ce changement de position est d'autant plus remarquable qu'en mars 2016, la Ligue arabe avait officiellement classé le Hezbollah comme organisation terroriste, une décision qui avait suivi celle du Conseil de coopération du Golfe.

Zaki a précisé que la Ligue arabe ne maintient pas de liste de groupes terroristes et ne cherche pas activement à désigner des entités comme telles. Cette nouvelle approche pourrait potentiellement ouvrir la voie à un dialogue plus ouvert avec le Hezbollah et d'autres acteurs régionaux.

Cette évolution intervient dans un contexte de tensions accrues entre le Hezbollah et Israël, notamment depuis le début du conflit à Gaza en octobre dernier. Le Hezbollah a conditionné l'arrêt de ses attaques contre Israël avec la fin de l'offensive israélienne à Gaza. La visite de Zaki au Liban visait également à discuter de la désescalade des tensions dans le sud du pays et à aborder la question de la vacance présidentielle qui perdure depuis plus de 19 mois. Ce revirement de la Ligue arabe pourrait avoir des implications significatives sur les dynamiques politiques régionales et sur les efforts de résolution des conflits au Moyen-Orient.