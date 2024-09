"Sans nos missiles, Israël nous bombarderait, comme à Gaza" (président iranien)

Le président iranien Masoud Pezeshkian a déclaré fermement que Téhéran ne renoncera jamais à son programme de missiles, le jugeant essentiel à la sécurité du pays dans une région où, selon lui, Israël peut "lancer des missiles sur Gaza chaque jour".

Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions persistantes entre l'Iran et les puissances occidentales, qui appellent depuis longtemps la République islamique à limiter son programme balistique. Récemment, les États-Unis et leurs alliés ont accusé l'Iran de fournir des missiles balistiques à la Russie pour sa guerre en Ukraine, ce qui a entraîné de nouvelles sanctions contre Moscou et Téhéran. Les deux pays ont nié ces allégations.

"Si nous n'avons pas de missiles, ils nous bombarderont quand ils le voudront, comme à Gaza," a souligné Pezeshkian, faisant référence au conflit actuel entre Israël et le Hamas. Le président iranien a réitéré la position officielle de Téhéran, appelant la communauté internationale à "d'abord désarmer Israël avant de faire les mêmes demandes à l'Iran". Dans une ouverture potentielle au dialogue, Pezeshkian a ajouté que l'Iran pourrait envisager des pourparlers directs avec les États-Unis si Washington démontrait concrètement qu'il n'était pas hostile à la République islamique. Ces déclarations mettent également en lumière les défis persistants pour parvenir à une stabilité durable au Moyen-Orient, où les questions de sécurité et de dissuasion restent au cœur des préoccupations des différents acteurs régionaux.

Alors que la communauté internationale continue de s'inquiéter du programme balistique iranien, les propos de Pezeshkian indiquent que Téhéran n'est pas prêt à faire des concessions sur ce qu'il considère comme un élément crucial de sa défense nationale. Cette position risque de maintenir les tensions avec les puissances occidentales dans un avenir proche, à moins qu'un changement significatif dans la dynamique régionale ne se produise.