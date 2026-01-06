Sept Israéliens bloqués à Gaza, victimes d’un imbroglio bureaucratique

Sept Israéliens se trouvent actuellement dans l’impossibilité de regagner Israël depuis la bande de Gaza, malgré leur droit légal à y entrer, en raison d’un blocage administratif persistant entre autorités israéliennes. C’est ce que révèle un article publié lundi par Haaretz.

Le groupe se compose de six femmes et d’un homme, âgés de 4 à 67 ans. Six d’entre eux sont citoyens israéliens, le septième étant résident de Jérusalem-Est. Tous sont inscrits au registre de la population israélien. Ils avaient quitté Israël quelques semaines avant le déclenchement de la guerre, dans le cadre de la procédure dite des "familles divisées", qui concerne les couples dont l’un des conjoints est Israélien et l’autre résident de Gaza.

Avant l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023, ce dispositif permettait des allers-retours relativement fluides via le point de passage d’Erez. Les demandes étaient généralement approuvées en quelques semaines et ne nécessitaient pas de coordination sécuritaire complexe pour le retour en Israël. Ce mécanisme a toutefois cessé de fonctionner avec le début de la guerre, Gaza étant devenue une zone de combats active sous contrôle militaire.

Selon l’ONG israélienne Gisha, spécialisée dans les questions de liberté de mouvement, les sept personnes ont déposé il y a plus de deux mois une demande officielle afin de rentrer en Israël, dans le cadre du cessez-le-feu annoncé en octobre. Cette requête est restée lettre morte, en raison d’un désaccord entre l’Autorité de la population et de l’immigration et le COGAT, l’organisme du ministère de la Défense chargé de la coordination civile avec les territoires palestiniens.

Chaque administration renvoie la responsabilité à l’autre : le COGAT affirme attendre une démarche préalable de l’Autorité de la population, tandis que cette dernière soutient que la coordination sécuritaire relève exclusivement du COGAT. Aucune des deux n’explique pourquoi une vérification conjointe des identités et une coordination avec l’armée n’ont pas été engagées.

Les intéressés invoquent des raisons urgentes pour justifier leur retour : l’une des femmes a besoin de soins médicaux indisponibles à Gaza, tandis que les autres souhaitent reprendre une activité professionnelle afin de subvenir aux besoins de leurs familles restées sur place, voire préparer une émigration ultérieure.

Pour l’avocate Osnat Cohen-Lifshitz, directrice du département juridique de Gisha, la situation constitue une atteinte flagrante aux droits fondamentaux. "Tout citoyen a le droit de revenir dans son pays", a-t-elle déclaré.

Avant la guerre, au moins 450 Israéliens étaient officiellement classés comme membres de "familles divisées". Entre novembre 2023 et août 2025, 152 citoyens israéliens ont pu être évacués de Gaza lors d’opérations ponctuelles, au prix de lourdes démarches administratives.