"L'attente israélienne est une partie de la punition", affirme Hassan Nasrallah dans un discours fleuve

Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a prononcé un discours ce mardi, une semaine après la frappe israélienne qui a éliminé Fouad Shukr, numéro 2 du groupe chiite, dans la banlieue-sud de Beyrouth. Alors qu'il commençait à parler, des avions de combat israéliens ont survolé à basse altitude la capitale libanaise Beyrouth, créant l'un des plus importants bangs supersoniques entendus par les résidents depuis des années. Nasrallah a qualifié cette provocation de "mesquine".

"Nous sommes dans une bataille qui a un terme. Nous appelons la résistance à Gaza et en Cisjordanie, à faire preuve de plus de patience et de fermeté. Nous appelons les fronts de soutien au Liban, en Irak et au Yémen à continuer à soutenir Gaza malgré les sacrifices. Nous appelons les pays arabes à se réveiller face au danger qui menace la région", a déclaré Nasrallah. "Le danger israélien ne peut être affronté en jouant à l'autruche et en fuyant la tempête, car l'ennemi se bat sans lignes rouges. Ce qu'il faut, c'est la confrontation et l'affrontement, non pas l'hésitation ni la soumission", a-t-il affirmé. Hassan Nasrallah a estimé que "l'assassinat des dirigeants Fouad Chokor et Ismaïl Haniyé est un succès israélien", affirmant toutefois qu'il "ne change pas la nature de la bataille".

"Israël se trouve toujours dans une situation difficile, même après l'assassinat de Haniye et Shukr, sa situation est devenue même devenue encore plus complexe, selon ses propres aveux. Les radars israéliens et les satellites américains sont en état d'alerte par crainte d'une riposte, et aujourd'hui nos drones ont atteint l'est de la ville d'Acre", a poursuivi Hassan Nasrallah.

"Tout le monde doit comprendre que si Israël l'emporte, il n'y aura pas de Palestine et la mosquée al-Aqsa sera gravement menacée", prévient Hassan Nasrallah. "Le Liban et ses richesses seront également en danger, tout comme la Jordanie, dont le royaume hachémite pourrait disparaître. La Syrie sera menacée, tant dans le Golan qu'à l'intérieur du pays, Israël œuvrera pour que le dirigeant syrien soit un ami. L'Égypte et tous les pays de la région sont également menacés", a-t-il ajouté.

"Nous sommes confrontés au danger que l'entité d'occupation domine la région. Israël cherche à annexer la Cisjordanie et affirme qu'il n'y a pas d'État palestinien. Il y a un large consensus au sein de l'entité ennemie contre la création d'un État palestinien, indépendamment de la nature de cet État. C'est un développement important pour ceux qui continuent à parier sur une solution négociée", a souligné le chef du Hezbollah. Concernant les représailles iraniennes auxquelles le Hezbollah sera associée, Nasrallah a affirmé que "l'attente israélienne est une partie de la punition, de la riposte et de la bataille qui est aussi psychologique. Les habitants de Haïfa doivent se préparer à toutes éventualités. Notre réponse viendra, si Dieu le veut, seuls ou dans le cadre d'une réponse collective de tout le front".