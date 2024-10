Sinwar est bien vivant et n'a aucune intention de conclure un accord, selon le New York Times

Selon un article du New York Times, de hauts responsables américains estiment que Yahya Sinwar, le leader du Hamas, a considérablement durci ses positions ces dernières semaines, après près d'un an de conflit à Gaza. Les services de renseignement américains pensent que Sinwar, convaincu qu'il ne survivra pas à cette guerre, cherche à entraîner Israël dans un conflit régional plus vaste.

Cette approche intransigeante de Sinwar complique sérieusement les négociations pour la libération des otages, analyse l'article. Les sources américaines suggèrent que le Hamas n'a aucune intention de parvenir à un accord avec Israël. De son côté, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rejeté plusieurs propositions et ajouté des conditions qui ont entravé les pourparlers, est-il rappelé.

Selon les sources citées, Sinwar compte sur le fait qu'un conflit élargi forcerait Israël à réduire ses opérations à Gaza. Pour autant, analyse le papier, l'extension des combats dans la région n'a pas vraiment profité au Hamas jusqu'à présent. Le Hezbollah n'a pas ouvert de front majeur contre Israël, et l'armée israélienne a réussi à détruire environ la moitié de son arsenal. Quant à l'Iran, sa récente salve de missiles vers Israël, en représailles à l'élimination du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, a été largement interceptée et n'a pas causé de dégâts significatifs.

Actuellement isolé et caché à Gaza, Sinwar aurait des communications limitées avec son organisation. Alors que des sources israéliennes ont affirmé ces dernières semaines qu'il pourrait ne plus être en vie, les Américains pensent le contraire et estiment qu'il continue à prendre des décisions cruciales pour le Hamas. En août, les forces israéliennes se sont approchées de sa position présumée, et le ministre de la Défense Yoav Gallant a évoqué des indices de sa présence dans des tunnels sous Rafah.

La stratégie de Sinwar pourrait porter ses fruits à long terme si les affrontements entre Israël et le Hezbollah s'intensifient. Les responsables américains restent attentifs à une possible escalade du conflit entre l'Iran et Israël, tout en estimant que Téhéran ne souhaite pas s'engager dans une guerre totale avec l'État hébreu.