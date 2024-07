Six enfants blessés lors de l'attaque à la roquette du Hezbollah restent hospitalisés dans un état grave

Une attaque à la roquette samedi dernier sur la ville druze de Majdal Shams, dans le Golan, a fait 12 morts âgés de 10 à 20 ans, marquant l'attaque la plus meurtrière du Hezbollah sur le nord d'Israël depuis le début des hostilités en octobre.

Le bilan des blessés, principalement des enfants, reste préoccupant.

Au Centre médical Ziv, deux enfants sont dans un état critique en soins intensifs pédiatriques, sous sédation et ventilation. Un troisième est dans un état modéré. Tous présentent des blessures abdominales, thoraciques et des fractures aux membres. Cinq autres enfants âgés de 8 à 15 ans sont dans un état modéré, principalement touchés par des éclats d'obus. Au Centre médical Tsafon près de Tibériade, un enfant de 12 ans est dans un état critique mais stable. Deux autres enfants sont dans des états modéré et léger respectivement. À l'hôpital Rambam de Haïfa, trois enfants sont dans un état critique après des interventions chirurgicales, tandis que deux autres sont dans un état modéré. Cette attaque, qui a frappé un terrain de football, souligne la vulnérabilité des populations civiles dans cette région. Elle marque une escalade significative dans le conflit en cours entre Israël et le Hezbollah, ravivant les inquiétudes sur la sécurité des communautés du nord d'Israël.

Les autorités médicales continuent de suivre de près l'évolution de l'état de santé des blessés, notamment des enfants gravement touchés. Cette tragédie a suscité une vive émotion en Israël et des appels à une réponse face à la menace persistante du Hezbollah.