Six journalistes d'Al-Jazeera identifiés comme des terroristes membres du Hamas et du Jihad islamique (Tsahal)

L'armée israélienne (Tsahal) a mis au jour un vaste réseau d'infiltration au sein de la chaîne Al-Jazeera à Gaza, impliquant six de ses journalistes dans des activités terroristes. Des documents confidentiels et des renseignements découverts dans la bande de Gaza ont permis d'établir les liens directs entre ces reporters et les organisations terroristes du Hamas et du Jihad islamique. Parmi les preuves accablantes figurent notamment des fiches de paie, attestant de leur double statut de journalistes et de combattants.

Les six journalistes identifiés - Anas al-Sharif, Alaa Salameh, Hussam Shabat, Ashraf al-Siraj, Ismail Abu Omar et Talal al-Arouqi - ont joué un rôle crucial dans la stratégie de propagande du Hamas. Selon Tsahal, ils représentaient "le fer de lance" de la diffusion des messages du mouvement terroriste sous couvert de leur activité journalistique. Le cas d'Ismail Abu Omar est particulièrement révélateur. Blessé lors d'une frappe israélienne il y a quelques mois, il avait été présenté par Al-Jazeera comme une simple victime civile. Les nouveaux documents confirment pourtant son implication active dans des activités terroristes, un fait que la chaîne qatarie avait tenté de dissimuler.