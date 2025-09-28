Attentat à la voiture-bélier près de Kedumim en Judée-Samarie, le terroriste éliminé

Un attentat à la voiture-bélier s’est produit dimanche après-midi au carrefour de Jit, en Judée-Samarie, près de la localité du même nom et de la localité israélienne de Kedoumim. Selon le Magen David Adom (MDA), un Israélien âgé d’une vingtaine d’années a été grièvement blessé, souffrant notamment d’un traumatisme crânien.

Dans un communiqué, Tsahal a confirmé avoir reçu des signalements concernant une attaque et a précisé que le terroriste palestinien avait été « éliminé » sur place par les forces de sécurité. L’armée a également annoncé que des soldats ont été déployés immédiatement pour sécuriser la zone et mener des recherches dans les environs.

Les services de secours ont indiqué que le blessé recevait des soins intensifs avant son transfert vers un hôpital de la région. Cet attentat survient dans un contexte de tensions croissantes en Judée-Samarie.