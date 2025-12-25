Sous l’impulsion américaine, Israël et la Syrie progressent vers un accord

Des discussions entre Israël et Syrie en vue d’un accord sécuritaire ont connu une avancée significative ces dernières semaines, au point qu’une signature pourrait intervenir prochainement, selon une source syrienne proche du président Ahmed al-Charaa citée par i24NEWS.

D’après cette source, la percée récente serait largement attribuable aux efforts du président américain Donald Trump, dont l’implication diplomatique aurait permis de rapprocher les positions des deux parties. L’accord envisagé comporterait un volet sécuritaire assorti d’une annexe diplomatique. Il pourrait être signé lors d’une rencontre de haut niveau entre responsables syriens et israéliens dans un pays européen dans un avenir proche.

La source syrienne n’exclut pas non plus l’hypothèse d’une signature directe à l’occasion d’un entretien entre le président Ahmed al-Charaa et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, une perspective encore hautement sensible compte tenu de l’absence de relations diplomatiques entre les deux États.

Le mois dernier, le ministre syrien des Affaires étrangères, Asaad al-Shaibani, avait déclaré que Damas espérait parvenir d’ici la fin de l’année à un accord sécuritaire avec Israël, fondé sur l’accord d’armistice de 1974, avec des ajustements limités et sans zones tampons supplémentaires. Il avait toutefois précisé que cet accord ne serait conclu « à n’importe quel prix ».

Côté israélien, les autorités ont publiquement rejeté la demande syrienne d’un retrait complet des forces israéliennes des positions prises en territoire syrien après la chute du régime de l’ancien président Bachar al-Assad. Selon des sources israéliennes, Tsahal ne se retirerait de certaines des neuf positions actuellement contrôlées en Syrie qu’en échange d’un accord de paix global, et non d’un simple accord sécuritaire.

Ces discussions, encore fragiles, illustrent néanmoins une évolution notable dans les relations indirectes entre Israël et la Syrie, sous forte médiation américaine.