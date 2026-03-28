Spécial week-end | Acteur ou simple pion ? Israël au cœur de la nouvelle guerre froide des puissances

Le Moyen-Orient n’est plus seulement le théâtre de conflits régionaux : il est devenu le miroir d’une rivalité mondiale entre grandes puissances. Au centre de cette recomposition stratégique, Israël apparaît à la fois comme un acteur clé et, parfois, comme une pièce sur un échiquier global qui le dépasse.

Dans ce nouvel équilibre, trois blocs se dessinent. D’un côté, l’axe dit de la «résistance», dominé par l’Iran et ses relais — Hezbollah, Houthis et milices régionales — avec le soutien politique, technologique et militaire de la Russie et de la Chine. Face à lui, un camp du statu quo, composé d’Israël, de plusieurs pays du Golfe, ainsi que de l’Égypte et de la Jordanie, tous adossés à la protection stratégique des États-Unis. Entre ces deux pôles, des puissances intermédiaires comme l’Arabie saoudite, la Turquie ou le Qatar naviguent avec prudence, multipliant les partenariats tout en évitant de s’aligner totalement.

Cette rivalité se joue aussi sur les routes commerciales. En mer Rouge, les attaques des Houthis ont transformé le détroit de Bab el-Mandeb en point de tension mondial, perturbant les chaînes d’approvisionnement et renchérissant les coûts du transport maritime. Ce qui semble être un conflit local a des répercussions directes sur les économies occidentales et asiatiques, illustrant l’interconnexion croissante des crises.

Pour Israël, l’enjeu est également économique et technologique. La compétition entre Washington et Pékin se traduit par des choix concrets, notamment dans les infrastructures, les investissements ou les technologies stratégiques. Le pays se retrouve face à un dilemme : bénéficier des capitaux chinois tout en préservant une alliance sécuritaire essentielle avec les États-Unis.

Selon plusieurs centres de recherche, cette situation réduit la marge de manœuvre stratégique d’Israël. Son alignement clair sur le camp occidental lui garantit une protection, mais limite sa capacité à jouer sur plusieurs tableaux, contrairement à d’autres États de la région.

Reste une question centrale : Israël peut-il transformer sa position en opportunité stratégique ? Certains experts évoquent la possibilité d’une initiative diplomatique régionale qui lui permettrait de passer du statut de réacteur à celui d’acteur structurant. Dans un monde en recomposition, l’enjeu n’est plus seulement de résister, mais de façonner les règles du jeu.