Spécial week-end | Les monarchies du Golfe accélèrent leur réarmement face à l'Iran

Face à la multiplication des attaques de drones et de missiles attribuées à l'Iran, les monarchies du Golfe renforcent rapidement leurs capacités de défense. Les Émirats arabes unis, le Qatar et Bahreïn ne se reposent plus uniquement sur la protection américaine et investissent dans des technologies venues d'Israël, d'Inde, d'Ukraine et des États-Unis afin de protéger leurs infrastructures stratégiques.

Les Émirats arabes unis se trouvent en première ligne. Outre les batteries américaines Patriot, Abou Dhabi a déployé des systèmes israéliens Dôme de fer, désormais intégrés à sa défense aérienne. Les Émirats négocient également l'acquisition du BrahMos, un missile de croisière supersonique développé conjointement par l'Inde et la Russie, ainsi que du système indien Akashteer, chargé de centraliser les données des radars et des capteurs pour améliorer la détection des menaces.

Le Qatar privilégie une approche plus économique. Plutôt que d'utiliser des missiles très coûteux contre des drones iraniens à bas prix, Doha étudie l'achat de drones intercepteurs ukrainiens capables de neutraliser les appareils ennemis par collision. L'objectif est de protéger les installations gazières et les aéroports tout en réduisant le coût des interceptions.

À Bahreïn, l'urgence s'est imposée après qu'un drone iranien a été intercepté en mars 2026 au-dessus d'une zone résidentielle, projetant des débris sur des quartiers habités. Cet épisode a renforcé la volonté du royaume de se doter de systèmes de défense plus précis afin d'intercepter les menaces avant qu'elles n'atteignent les zones civiles.

Pour ces États, il ne s'agit plus seulement d'acquérir des armes, mais de bâtir un véritable bouclier régional. Dans un contexte où un simple drone peut perturber l'équilibre stratégique du Moyen-Orient, ils misent sur une combinaison de technologies israéliennes, indiennes, américaines et ukrainiennes pour sécuriser le Golfe et protéger le détroit d'Ormuz, axe vital du commerce mondial de l'énergie.