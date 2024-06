Syrie : seize membres d'une milice pro-iranienne tués dans une frappe attribuée à Israël

Seize membres d'une milice pro-iranienne ont été tués dans une frappe attribuée à Israël dans la ville d'Alep, au nord-est de la Syrie. Un premier bilan publié lundi matin tôt faisait état de douze morts. Selon l’agence de presse syrienne SANA, l'attaque a eu lieu une vingtaine de minutes après minuit dans la nuit de dimanche à lundi. Plusieurs autres explosions ont été signalées dans d'autres parties de la campagne d'Alep.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, organisme d’opposition au régime d’Assad, basé au Royaume-Uni, la frappe visait une usine de cuivre utilisée par des membres de milices soutenues par l'Iran, dans le village de Hayyan, à l'extérieur d'Alep. Des sources du régime syrien ont également fait état d'un bombardement suivi de fortes explosions dans une usine de cuivre de la région.

En avril, Israël a réagi aux tirs de centaines drones et de missiles balistiques iraniens et ses mandataires régionaux en direction de son territoire en ripostant par des attaques limitées, contre les alliés de l'Iran dans la région, notamment en Syrie. Israël aurait attaqué la capitale syrienne, Damas, en mai, visant le Hezbollah et d'autres groupes chiites pro-iraniens en Syrie.