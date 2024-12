Syrie : Il ne reste plus que quatre Juifs à Damas, qui refusent de quitter le pays

Seuls quatre Juifs résident encore en Syrie aujourd'hui - trois hommes et une femme, tous âgés et vivant à Damas, selon un rapport du JJAC (Justice pour les Juifs des pays arabes). Le rabbin Dr. Eli Abadi, co-président de l'organisation, a révélé à Ynet que ce nombre a drastiquement chuté ces cinq dernières années, passant de 13 à 4 personnes. "Ils ont leurs maisons et ne veulent pas partir. Ils sont habitués à la vie là-bas", explique le rabbin Abadi. "Ils n'ont pas craint la révolution en Syrie ni la chute d'Assad. Ils pensent qu'on ne leur fera pas de mal." Il précise que ces derniers Juifs de Syrie "peuvent partir, mais ils sont âgés et ne veulent pas aller dans un autre pays. Ils ont de la famille en Israël et aux États-Unis, notamment à New York."

Le rapport du JJAC retrace l'histoire douloureuse de l'exode des quelque 30 000 Juifs de Syrie au siècle dernier. Sylvan Abitbol, co-président de l'organisation, souligne : "La Syrie abritait une communauté juive ancestrale, avec des preuves archéologiques d'une présence continue dans des villes comme Damas et Alep, où parfois le nombre de Juifs dépassait celui de la Terre d'Israël."

La situation s'est considérablement détériorée à partir des années 1930, avec la montée des mouvements nationalistes arabes. Entre 1943 et 1958, la population juive est passée de 29 770 à moins de 5 400 personnes. En 1991, il ne restait que 100 Juifs en Syrie.

"Pendant 75 ans, le monde a ignoré l'expulsion massive de plus de 850 000 Juifs des pays arabes", déclare le Dr Stanley Urman, vice-président de l'organisation. Abitbol ajoute : "Alors que la communauté internationale se concentre sur les réfugiés palestiniens, il est important de rappeler que les réfugiés juifs de la région ne sont pas moins importants."