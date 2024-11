Syrie : lourd bilan après une frappe attribuée à Israël à Palmyre

Une frappe aérienne attribuée à Israël a fait au moins 61 morts et 50 blessés mercredi dans la ville de Palmyre, au cœur du désert syrien, selon le ministère syrien de la Défense. Parmi les victimes figurent dix soldats de l'armée syrienne. L'attaque aurait été menée depuis la zone de la base américaine d'Al-Tanf, située au carrefour des frontières syro-jordano-irakiennes. L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une organisation d'opposition basée à Londres, avance des chiffres encore plus élevés, faisant état de 99 victimes au total, dont 49 morts. Selon l'OSDH, parmi les victimes se trouvent "24 Syriens affiliés aux milices pro-iraniennes, 22 ressortissants étrangers, principalement membres de la milice irakienne pro-iranienne Noujaba, et 3 personnes non identifiées".

La frappe a visé trois sites distincts dans la ville de Palmyre. Deux cibles se trouvaient dans le quartier d'Al-Jamiya, dont un dépôt d'armes près d'une zone industrielle où résident des familles de militants pro-iraniens de nationalités irakienne et étrangère. "Le troisième site abritait une réunion entre des dirigeants des milices pro-iraniennes présentes à Palmyre, des responsables de la milice Noujaba et un chef du Hezbollah", précise l'OSDH.

"Les frappes ont causé des dégâts matériels importants aux bâtiments ciblés et à leurs environs", a indiqué le ministère syrien de la Défense. Selon les premiers rapports, certains des bâtiments touchés se trouvaient à proximité des sites archéologiques de Palmyre.

L'incident a débuté vers 13h00. Plusieurs médias syriens ont rapporté des explosions dans la ville, située dans la région rurale orientale de Homs. La radio syrienne Sham FM a indiqué que plusieurs sites dans la ville et ses environs ont été touchés, tandis que l'agence de presse officielle SANA a fait état de frappes contre des zones résidentielles et la zone industrielle de la région.