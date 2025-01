Syrie : Tsahal arrête puis libère un journaliste français dans la zone tampon

L'armée israélienne a arrêté aujourd'hui un journaliste indépendant français et son accompagnateur-interprète syrien dans le sud de la Syrie, dans une zone tampon désormais sous contrôle militaire israélien depuis la chute du régime Assad il y a un mois.

Selon Tsahal, les deux hommes ont été repérés à proximité des troupes dans la zone tampon entre Israël et la Syrie. L'armée affirme que "les suspects ont été interrogés puis relâchés avec leur équipement et leurs effets personnels."

Le journaliste Sylvain Mercadier livre cependant une version différente des événements. Il affirme que lui et son accompagnateur Mohammed al Fayyad ont été arrêtés dans le village d'Hamidiyah, près de Quneitra.

https://x.com/i/web/status/1877038280455184401 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Nous avons été menottés et les yeux bandés, conduits à la maison du gouvernorat où nous avons été maltraités pendant plus de 4 heures. Nous avons été menacés et humiliés", a-t-il déclaré sur X.

Il ajoute qu'ils ont ensuite été "abandonnés dans un champ" après avoir été libérés de leurs entraves. Il accuse également les forces israéliennes d'avoir dérobé sa carte SIM, les cartes mémoire de son appareil photo ainsi que 200 dollars appartenant à Mohammed. "Nous avons marché pendant 30 minutes avant d'atteindre une maison", précise-t-il.

Cette détention intervient dans un contexte tendu, alors que l'armée israélienne a déployé des troupes dans cette zone tampon suite à l'effondrement du régime syrien.