Téhéran "n’est pas en guerre avec les pays de la région", assure le ministre iranien des Affaires étrangères

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que Téhéran « n’est pas en guerre avec les pays de la région », tout en dénonçant fermement les frappes américaines contre l’Iran. Dans un contexte de fortes tensions au Moyen-Orient, le chef de la diplomatie iranienne a cherché à dissocier son pays des États voisins, assurant que l’escalade actuelle ne visait pas les capitales régionales.

Abbas Araghchi a néanmoins critiqué les États-Unis, les accusant d’avoir « trahi la diplomatie » en menant des frappes alors que des discussions étaient en cours autour du dossier nucléaire iranien. Selon lui, ces actions militaires compromettent les efforts politiques engagés et fragilisent davantage la stabilité régionale.

Le ministre a appelé les pays de la région à faire pression sur Washington plutôt que sur Téhéran, estimant que la responsabilité de l’escalade incombe aux décisions américaines. Il a plaidé pour un retour à la voie diplomatique, tout en réaffirmant la position iranienne sur son droit à poursuivre ses activités dans le cadre de sa souveraineté nationale.

Ces déclarations interviennent alors que plusieurs États du Golfe ont été touchés par des attaques de missiles et de drones attribuées à l’Iran, alimentant les craintes d’un élargissement du conflit. Téhéran tente ainsi de rassurer ses voisins, tout en maintenant un discours ferme à l’égard des États-Unis et de leurs alliés.