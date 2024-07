Tendance pro-palestinienne sur TikTok : expressions de joie sur la mort des victimes du 7 octobre

Une tendance macabre et dangereuse a émergé sur TikTok ces derniers mois, mettant en scène des contenus célébrant la mort d'Israéliens tués le 7 octobre et de soldats tombés au combat. Ces vidéos montrent d'abord la photo d'une victime, puis sa tombe, le tout accompagné de musique joyeuse en arabe et de commentaires antisémites. Suite à l'intervention de Channel 12, TikTok a supprimé les vidéos signalées. Cependant, des utilisateurs pro-israéliens se plaignent que leurs contenus, visant à sensibiliser sur les otages ou portant le slogan "Ensemble nous vaincrons", sont systématiquement retirés pour violation des règles communautaires.

Le député Forrer, président du comité de lutte contre l'antisémitisme sur les réseaux sociaux, appelle à des sanctions contre ces plateformes : "L'incitation incessante sur les réseaux sociaux met en danger la vie des Israéliens et des Juifs dans le monde entier."

Danny Buller, influenceur avec plus de 250 000 abonnés, témoigne : "Trois de mes vidéos avec les parents d'un otage ont été bloquées. La plupart de mes contenus pro-israéliens reçoivent un avertissement, limitant leur visibilité."

TikTok a répondu : "Les discours de haine et les idéologies haineuses sont interdits sur notre plateforme. Nous supprimons 91% des contenus enfreignant ces règles avant même qu'ils ne soient signalés."