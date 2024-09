Tensions croissantes entre le Hezbollah et l'Iran : un changement de stratégie se profile

Dans un développement qui révèle des fissures potentielles au sein de l'alliance Iran-Hezbollah, des sources citées par Al-Arabiya rapportent ce samedi que Téhéran semble perdre confiance en son allié libanais. Cette évolution pourrait marquer un tournant significatif dans la dynamique régionale au Moyen-Orient.

Selon ces informations, l'Iran aurait choisi de nommer directement Ali Karaki, commandant de la division sud du Hezbollah, et Talal Hamiyah, responsable des opérations extérieures de l'aile militaire de l'organisation, pour diriger les prochaines actions du groupe. Cette décision inhabituelle suggère une volonté de l'Iran de reprendre un contrôle plus direct sur les opérations du Hezbollah.

Plus révélateur encore, Téhéran aurait envoyé sa propre délégation à Beyrouth pour enquêter sur les récentes explosions ayant visé les équipements de communication du Hezbollah. Cette démarche indique clairement que l'Iran ne fait plus entièrement confiance aux informations internes du Hezbollah, préférant mener ses propres investigations. Parallèlement à ces développements, le guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei, a condamné fermement la récente frappe israélienne dans le quartier de Dahieh à Beyrouth. Dans une déclaration incendiaire, il a accusé Israël de commettre des "crimes flagrants" non seulement à Gaza et en Judée-Samarie, mais aussi au Liban et en Syrie. Khamenei a également appelé à une "force intérieure parmi les musulmans pour éradiquer la tumeur cancéreuse maligne de Palestine", une rhétorique qui semble viser à galvaniser le soutien régional contre Israël.

Ces événements soulèvent des questions cruciales sur l'avenir de la relation entre l'Iran et le Hezbollah. Alors que les deux entités ont longtemps été considérées comme des alliés proches, ces récents développements suggèrent une méfiance croissante de la part de Téhéran. Cette situation pourrait avoir des implications importantes pour l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient. Si l'Iran renforce effectivement son contrôle direct sur le Hezbollah, cela pourrait modifier la nature des confrontations futures avec Israël et potentiellement augmenter les risques d'escalade régionale.