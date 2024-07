Tentative d'assassinat contre l'ex-président iranien Ahmadinejad (médias)

Selon le média Iran International, la voiture de l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad aurait été sabotée par des "agents de sécurité spéciaux" dans le but de l'assassiner.

Plus tôt ce mois-ci, l'équipe de sécurité d'Ahmadinejad a envoyé le Toyota Land Cruiser de l'ancien président pour des réparations en raison d'une panne de climatisation. Mais après avoir été confié à "l'institution présidentielle" où les réparations ont généralement lieu, les agents auraient emmené le véhicule dans un endroit inconnu avant de le ramener avec la "fausse affirmation" que le problème avait été résolu, selon des sources anonymes citées par le média. Le chef de la sécurité de l'ancien président aurait ensuite conseillé à Ahmadinejad de prendre une autre voiture pour se rendre à une cérémonie religieuse le 15 juillet, après avoir constaté que la climatisation n'avait pas été réparée. D'après le média, le conducteur du Toyota Land Cruiser aurait perdu le contrôle de la direction et des freins sur le chemin de l'événement, entrant en collision avec une barrière d'autoroute et un autre véhicule de la convoi, avant de s'arrêter après avoir heurté une Peugeot. Seuls les associés et gardes du corps de l'ancien président se trouvaient à bord, précise le rapport. Un passager de la Peugeot a été légèrement blessé et est sorti de l'hôpital après avoir été soigné. Selon les sources, seuls les hauts responsables de certaines subdivisions des Gardiens de la révolution iraniens ont l'autorité de saisir un tel véhicule, sans toutefois préciser à quel organisme étatique appartenaient ces agents.