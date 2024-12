Trump réagit à la chute d'Assad : "La Russie n'était plus intéressée à le protéger"

Donald Trump s'est exprimé dimanche matin sur le renversement du régime de Bachar al-Assad par les groupes rebelles syriens au cours de la nuit. Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, l'ancien et futur président américain a analysé la situation géopolitique qui a conduit à cet événement majeur. "Assad est parti. Il a fui son pays. Son protecteur, la Russie, la Russie, la Russie, dirigée par Vladimir Poutine, n'était plus intéressée à le protéger", a déclaré Trump. Il a souligné l'absence de motivation russe en Syrie : "Il n'y avait aucune raison pour que la Russie soit là-bas dès le départ. Ils ont perdu tout intérêt pour la Syrie à cause de l'Ukraine, où près de 600 000 soldats russes sont blessés ou morts, dans une guerre qui n'aurait jamais dû commencer et qui pourrait durer éternellement."

Le président élu a également évoqué l'affaiblissement des principales puissances régionales : "La Russie et l'Iran sont actuellement dans un état de faiblesse, l'une à cause de l'Ukraine et d'une mauvaise économie, l'autre à cause d'Israël et de son succès dans les combats."

Concernant le conflit russo-ukrainien, Trump a appelé à des négociations immédiates : "Zelensky et l'Ukraine voudraient conclure un accord et arrêter cette folie. Ils ont perdu de manière ridicule 400 000 soldats, et bien plus de civils." Il a ajouté : "Il devrait y avoir un cessez-le-feu immédiat et des négociations devraient commencer. Trop de vies sont gaspillées inutilement, trop de familles sont détruites, et si cela continue, cela pourrait se transformer en quelque chose de beaucoup plus grand et de bien pire." Trump a conclu en évoquant son influence potentielle : "Je connais bien Vladimir. C'est son moment d'agir. La Chine peut aider. Le monde attend !"