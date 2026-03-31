Tsahal conclut son enquête : les blessures de soldats de la FINUL non liées à ses opérations

L’armée israélienne a affirmé, à l’issue d’une enquête interne, que l’incident survenu lundi dans le sud du Liban, au cours duquel des soldats de la UNIFIL ont été blessés, n’était pas lié à ses activités militaires.

Selon Tsahal, une « analyse opérationnelle complète » a été menée après l’explosion d’un engin dans la zone de Bani Haiyyan. Les conclusions indiquent qu’aucun dispositif explosif n’a été placé par des forces israéliennes et qu’aucune unité de Tsahal ne se trouvait sur place au moment de l’incident.

L’armée insiste sur le fait qu’elle mène ses opérations exclusivement contre le Hezbollah, qualifié d’organisation terroriste, et non contre les forces internationales, l’armée libanaise ou les civils. Cette mise au point intervient dans un contexte de tensions accrues au sud du Liban, où les affrontements entre Tsahal et le Hezbollah se poursuivent depuis plusieurs semaines.

Tsahal appelle par ailleurs la FINUL à éviter toute présence dans les zones de combat actives, en particulier dans les secteurs où des avertissements d’évacuation ont été adressés à la population civile. Selon l’armée israélienne, ces mesures visent à réduire les risques pour les non-combattants et les forces tierces opérant dans la région.

Cet incident, encore en cours d’examen par les instances internationales, souligne la complexité de la situation sur le terrain, où la coexistence de multiples acteurs militaires et civils accroît les risques d’incidents.