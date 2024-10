Tsahal confirme l'élimination d'un terroriste du Hamas, employé de l'UNRWA, qui avait massacré des civils dans un abri anti-bombes le 7 octobre

L'armée israélienne et le Shin Bet ont annoncé l'élimination de Muhammad Abu Attawi, un commandant des forces d'élite Nukhba du Hamas, lors d'une frappe aérienne dans la bande de Gaza. Ce terroriste, qui occupait parallèlement un poste au sein de l'UNRWA (l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens) depuis juillet 2022, avait dirigé l'attaque d'un abri anti-bombes près du kibboutz Réim le 7 octobre.

L'abri, où s'étaient réfugiés des participants de la rave-party Nova, a été le théâtre d'un terrible massacre. Selon le bilan communiqué, seize personnes y ont été assassinées, quatre ont été prises en otage - parmi lesquelles Hersh Goldberg-Polin - et sept ont miraculeusement survécu avant d'être secourues.

Attawi, qui commandait le bataillon Bureij du Hamas, aurait également participé à des attaques contre les forces israéliennes durant la guerre à Gaza, précise Tsahal.

Face à cette révélation sur la double fonction d'un employé onusien, les représentants du COGAT (Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires) ont exigé "des éclaircissements et une enquête urgente auprès des hauts responsables de la communauté internationale et de l'ONU concernant la participation d'employés de l'UNRWA au massacre du 7 octobre et aux activités terroristes contre Israël."