L'armée israélienne aurait pris le contrôle de la quasi-totalité de la province syrienne de Quneitra, selon l'agence de presse russe Sputnik. Les forces israéliennes se seraient déployées dans l'ensemble des positions militaires syriennes et des collines stratégiques de la région, établissant notamment des équipements de communication dans le village de Hadar, au nord de la province.

Des témoignages émergent de cette opération. Une chaîne de télévision syrienne a diffusé les récits d'habitants du village d'Al-Rawadi, contraints de quitter leurs domiciles. "Ils sont venus avec un bulldozer, sans passer par la porte, sans utiliser de mégaphone pour nous faire sortir", raconte un habitant. "Ils nous ont emmenés dans une école, séparant les hommes des femmes. Ils ont pris nos photos, nos cartes d'identité et nous ont interrogés."

Les forces terrestres israéliennes auraient également entrepris la destruction d'infrastructures de l'armée syrienne, qualifiées de "menaçantes pour la sécurité de l'État" par des sources sécuritaires. Cette opération, approuvée "aux échelons nécessaires compte tenu de la sensibilité de la mission", est menée par des bataillons de chars et des unités d'infanterie déployés dans la région. La situation suscite l'inquiétude des habitants déplacés. "Nous nous sommes libérés d'une tyrannie pour en subir une autre ?", s'interroge un résident. Un autre témoigne : "Nous appelons les pays qui ont de l'influence sur Israël à nous permettre de rentrer chez nous. C'est une armée d'occupation, nous sommes sortis d'une occupation pour entrer dans une nouvelle." Ces développements interviennent dans un contexte de bouleversements majeurs en Syrie, alors que le régime de Bachar al-Assad fait face à une situation de plus en plus précaire.