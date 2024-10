Tsahal dévoile une vidéo de Sinwar quelques heures avant le massacre du 7 octobre

L'armée israélienne a dévoilé samedi soir des images de Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, prises la veille du massacre du 7 octobre 2023. Ces vidéos, présentées par le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, offrent un aperçu saisissant des préparatifs du leader terroriste avant l'attaque meurtrière contre Israël.

Les images montrent Sinwar et sa famille se réfugiant dans un réseau de tunnels souterrains le 6 octobre, quelques heures avant le début de l'assaut. On y voit le chef du Hamas et ses proches transportant de la nourriture, de l'eau, des oreillers et même un téléviseur dans leur cache souterraine. "Pendant des heures, Sinwar et son fils font des allers-retours, s'approvisionnant. Pourquoi agissait-il seul ? Pour maintenir le secret", a expliqué le contre-amiral Hagari.

Cette révélation intervient trois jours après l'annonce de l'élimination de Sinwar par les forces israéliennes. Selon Tsahal, l'identification du corps a été confirmée grâce à des tests ADN effectués sur un mouchoir utilisé par le leader du Hamas, retrouvé dans le tunnel. Le porte-parole de l'armée israélienne a souligné que la cachette de Sinwar se trouvait à seulement quelques centaines de mètres de l'endroit où six otages israéliens ont été assassinés. "Cela prouve une fois de plus que les dirigeants du Hamas se soucient peu du prix payé par les habitants de Gaza. Ils les utilisent uniquement comme boucliers humains", a déclaré Hagari.

Ces nouvelles preuves viennent renforcer l'argument israélien selon lequel les hauts responsables du Hamas, dont Sinwar, se sont mis à l'abri bien avant le début des hostilités, abandonnant la population civile de Gaza face aux représailles israéliennes.

L'opération ayant conduit à l'élimination de Sinwar n'était pas planifiée, selon Tsahal. Elle a débuté après que des forces israéliennes ont repéré un groupe de terroristes du Hamas fuyant vers un bâtiment proche. Ce n'est qu'après l'assaut que l'identité de Sinwar a été confirmée.