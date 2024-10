Tsahal élimine trois hauts responsables du Hamas, dont le bras droit de Sinwar

L'armée israélienne (Tsahal) et le service de sécurité intérieure (Shin Bet) ont conjointement annoncé l'élimination de trois figures majeures du Hamas lors d'une frappe ciblée il y a environ trois mois à Gaza. Parmi eux, Rawhi Mushtaha, considéré comme le bras droit du leader du Hamas Yahya Sinwar et chef du gouvernement de l'organisation dans la bande de Gaza.

Selon le communiqué, l'opération a également éliminé Sameh al-Saraj, responsable de la sécurité au sein du bureau politique du Hamas, et Sami Odeh, commandant de l'appareil de sécurité générale du mouvement. Les trois terroristes ont été ciblés dans un complexe souterrain fortifié au nord de Gaza, décrit comme un centre de commandement et de contrôle à long terme pour les hauts dirigeants du Hamas. La frappe a été menée par l'aviation israélienne, guidée par des renseignements précis fournis par les services de renseignement militaire et le Shin Bet. Fait notable, le Hamas n'a pas annoncé publiquement ces décès, probablement pour préserver le moral de ses membres et maintenir une apparence de stabilité organisationnelle.

Rawhi Mushtaha, vétéran du Hamas, était une figure centrale dans la prise de décisions militaires de l'organisation. Il a cofondé l'appareil de sécurité générale du Hamas avec Sinwar et a partagé une peine de prison avec lui dans une geôle israélienne. Avant la guerre actuelle, il était considéré comme le plus haut responsable de l'aile politique du Hamas à Gaza. Cette opération s'inscrit dans la stratégie plus large d'Israël visant à démanteler la structure de commandement du Hamas, particulièrement après les attaques du 7 octobre. Les autorités israéliennes affirment leur détermination à poursuivre tous ceux impliqués dans ces attaques et à neutraliser toute menace contre les citoyens israéliens. L'élimination de ces hauts responsables représente un coup dur pour le Hamas, privant l'organisation d'une partie significative de son leadership.