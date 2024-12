Tsahal s'empare de sites stratégiques dans le secteur syrien du mont Hermon pour établir une zone tampon

Tsahal a établi une présence dans le secteur syrien du mont Hermon, une initiative stratégique visant à créer une zone tampon pour protéger les implantations israéliennes du plateau du Golan. Cette action intervient dans un contexte de profonde instabilité régionale, marquée par la chute du régime Assad.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Israël Katz ont effectué ce dimanche une visite d'inspection au mont Bental, un point d'observation stratégique surplombant la frontière syrienne. Accompagnés du chef du conseil régional du Golan, Uri Kellner, ils ont été briefés par le commandant du commandement Nord, le général de division Uri Gordin, et le commandant de la 210e division, le général de brigade Yair Plai.

Lors de cette visite, Netanyahou a qualifié ces événements d'"historiques" pour le Moyen-Orient, attribuant la chute du régime Assad aux actions menées par Israël contre l'Iran et le Hezbollah. Il a souligné que cette situation ouvrait de nouvelles perspectives pour l'Etart hébreu, tout en comportant des risques. "Nous poursuivons une politique de bon voisinage", a-t-il déclaré, rappelant l'aide médicale apportée aux Syriens pendant la guerre civile et tendant la main aux communautés druzes, kurdes, chrétiennes et musulmanes désireuses de coexister pacifiquement avec Israël.

Le ministre de la Défense Katz a pour sa part réaffirmé la détermination d'Israël à garantir la sécurité des implantations sur le plateau du Golan, précisant que Tsahal avait reçu l'autorisation du Cabinet pour prendre le contrôle de points stratégiques afin de protéger l'ensemble des communautés de la région, tant juives que druzes.

Cette nouvelle posture militaire s'inscrit dans la volonté affichée des autorités israéliennes d'éviter toute répétition des événements du 7 octobre, témoignant d'une approche proactive dans la sécurisation de ses frontières nord.