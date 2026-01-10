Turquie : à Ankara, une sécheresse historique provoque des coupures d’eau prolongées

La capitale turque, Ankara, traverse une crise hydrique d’une ampleur inédite depuis un demi-siècle. Les coupures d’eau qui touchent certains quartiers depuis plusieurs semaines sont la conséquence directe d’une sécheresse record, ont assuré samedi les autorités municipales, rejetant toute accusation de mauvaise gestion.

Selon le directeur général des eaux de la municipalité, Memduh Akçay, l’année 2025 a été la plus sèche des cinquante dernières années. Le volume d’eau alimentant les barrages est tombé à 182 millions de mètres cubes, contre 400 à 600 millions lors des années précédentes. Résultat : le taux de remplissage des réservoirs de la capitale a chuté à 1,12%, un niveau historiquement bas.

Pour préserver les ressources restantes, la municipalité a instauré des coupures d’eau par rotation, privant certains quartiers d’approvisionnement pendant plusieurs heures par jour. Dans plusieurs zones, les habitants sont contraints de faire la queue devant des fontaines publiques pour remplir des bonbonnes, une image devenue emblématique de la crise.

Ces scènes ont suscité de vives critiques du président Recep Tayyip Erdogan, qui a accusé la municipalité, dirigée par l’opposition, d’« incapacité ». La mairie rétorque que la situation résulte avant tout du changement climatique et de la forte croissance démographique : la population d’Ankara a doublé depuis les années 1990 pour atteindre près de six millions d’habitants.

Les autorités locales soulignent également la baisse des précipitations, l’irrégularité des pluies, la diminution de l’enneigement et l’urbanisation rapide, qui favorise le ruissellement au détriment du remplissage des barrages. Un nouveau système de pompage permet toutefois d’exploiter les réserves situées sous le seuil habituellement utilisable, évitant des coupures ce week-end.

La municipalité avertit néanmoins : sans pluies suffisantes, la crise pourrait se prolonger. Une situation qui dépasse Ankara : en 2025, une large partie de la Turquie a subi une sécheresse historique, et des villes comme Izmir imposent elles aussi des restrictions quotidiennes sur l’eau.