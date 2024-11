Turquie : Erdogan annonce la rupture des relations diplomatiques et commerciales avec Israël

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé la rupture des relations diplomatiques et commerciales avec Israël, selon la chaîne turque en langue arabe "Anadolu". "La Turquie se tiendra aux côtés des Palestiniens jusqu'au bout", a-t-il déclaré.

Le dirigeant turc a également mis en garde contre une escalade de la situation : "Israël deviendra plus agressif tant que les armes et les munitions continueront d'affluer, et la situation dans les territoires palestiniens et au Liban s'aggrave de jour en jour."