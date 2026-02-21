Turquie : six militants européens arrêtés et expulsés après une mission sur les prisons

Six militants européens venus enquêter sur les conditions de détention des prisonniers politiques en Turquie ont été arrêtés à Istanbul avant d’être conduits vers une procédure d’expulsion, selon leur avocat et leur collectif. Interpellés jeudi après une rencontre avec le Bureau des droits du peuple, un cabinet d’avocats turc, ils ont vu leurs passeports confisqués et n’auraient pas été autorisés à consulter leurs défenseurs.

Les militants, originaires d’Italie, de France, d’Espagne, de Belgique et de Russie, étaient arrivés le 18 février dans le cadre d’une mission d’observation portant notamment sur le système carcéral dit « en puits », accusé par des ONG de priver certains détenus de lumière naturelle et d’interactions sociales prolongées. Les autorités turques reprochent au Bureau des droits du peuple d’entretenir des liens avec le DHKP/C, organisation classée terroriste par Ankara.

Selon Me Naim Eminoglu, président de la section d’Istanbul de l’Association des juristes progressistes (CHD), les six militants ont été informés dès leur arrestation qu’ils seraient expulsés. Ils ont été transférés à la Direction des migrations avant d’être conduits à l’aéroport d’Istanbul.

En France, les avocats Raphaël Kempf et Romain Ruiz, conseils de l’un des militants interpellés, ont appelé les autorités consulaires à mobiliser « l’ensemble des mesures de protection prévues par le droit international » afin de garantir l’accès à une défense et le respect des droits fondamentaux.

Les organisations de défense des droits humains dénoncent depuis plusieurs années les conditions de détention dans certaines prisons turques, pointant leurs effets psychologiques et physiques sur les détenus. Ankara, de son côté, affirme agir dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la protection de la sécurité nationale.