Turquie : un deuxième drone découvert écrasé en moins de 24 heures dans le nord-ouest du pays

Un drone d’origine inconnue a été retrouvé écrasé dans un champ du nord-ouest de la Turquie, près de la ville de Balikesir, ont rapporté samedi plusieurs médias turcs. Il s’agit du deuxième incident de ce type en moins de 24 heures et du troisième depuis le début de la semaine, dans une région sensible bordant la mer Noire.

Selon les chaînes privées Halk TV et Habertürk ainsi que le quotidien Cumhuriyet, l’engin ne portait aucun signe d’identification visible. Des images diffusées par les médias montrent un drone endommagé, découvert dans un champ vide par des paysans, qui estiment que l’accident pourrait remonter à plusieurs jours. Les autorités turques n’avaient pas encore officiellement commenté l’incident samedi, mais plusieurs sources indiquent que l’appareil a été transféré à Ankara afin d’y être analysé.

Ce nouvel épisode s’inscrit dans une série d’incidents récents. Vendredi, un drone s’est écrasé dans une zone rurale près d’Izmit, à l’est d’Istanbul, à une trentaine de kilomètres des côtes de la mer Noire. Le ministère turc de l’Intérieur avait alors indiqué qu’il s’agissait d’un drone de type Orlan-10, de fabrication russe, utilisé pour des missions de reconnaissance et de surveillance. Une enquête avait été ouverte.

Lundi, la défense turque avait annoncé avoir abattu un drone « hors de contrôle » ayant pénétré l’espace aérien turc depuis la mer Noire, sans en préciser l’origine exacte. La Turquie, qui fait face à l’Ukraine et à la Russie sur la rive sud de cette mer stratégique, a appelé Moscou et Kiev à « faire preuve de davantage de prudence », dans un contexte régional marqué par la poursuite de la guerre entre les deux pays.