Turquie : une centaine de médecins sanctionnés pour des césariennes

Le ministère turc de la Santé a sanctionné une centaine de gynécologues-obstétriciens pour avoir pratiqué un nombre jugé excessif de césariennes. Selon le quotidien BirGün, certains médecins ont écopé d’amendes, d’avertissements, de suspensions temporaires, voire de procédures disciplinaires.

Cette campagne s’inscrit dans la politique nataliste du président Recep Tayyip Erdogan, qui encourage les accouchements par voie naturelle et souhaite réduire le recours aux césariennes dites « de convenance », c’est-à-dire sans justification médicale.

La Turquie affiche aujourd’hui le taux de césariennes le plus élevé des pays de l’OCDE, avec 615 interventions pour 1 000 naissances vivantes en 2023. En avril 2025, le gouvernement avait déjà interdit ces opérations dans les établissements privés lorsqu’aucune nécessité médicale n’était démontrée.

Selon plusieurs médias turcs, un obstétricien exerçant dans un hôpital privé près d’Istanbul a été licencié à la demande du ministère, puis suspendu pendant six mois. Durant cette période, il devra suivre une formation dans un hôpital public et réussir un examen avant de pouvoir reprendre son activité.

Les organisations médicales dénoncent toutefois une politique inefficace. Pour la Dre Ayse Gultekingil, responsable de l’Association médicale turque, le taux élevé de césariennes est lié à des problèmes structurels du système de santé plutôt qu’au comportement des praticiens.

Des professionnels expliquent également que les césariennes permettent de réduire la durée des accouchements et de limiter les risques de poursuites judiciaires en cas de complications, ce qui explique en partie leur recours fréquent.