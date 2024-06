Un avion d'El Al effectue un atterrissage d'urgence en Turquie

Un avion d'El Al assurant la liaison Varsovie-Tel Aviv, a été contraint ce dimanche d’atterrir en urgence dans la ville d'Antalya en Turquie, une passagère ayant eu un problème médical ne pouvant être reporté. Un médecin présent à bord a affirmé que toute autre décision aurait pu menacer la vie de la passagère, a rapporté Israel Hayom.

"Le vol El Al LY5102 de Varsovie à Tel Aviv a atterri à l'aéroport d'Antalya à la suite d'un incident médical survenu chez l'une des passagères", a indiqué la compagnie aérienne israélienne. "Après avoir consulté le médecin qui a soigné la passagère à bord de l'avion, il a été décidé d’effectuer un atterrissage d’urgence afin de l’hospitaliser dans les plus brefs délais", a conclu El Al.

Ahmad Al-Rubaye/Pool Photo via AP

L'année dernière, la Turquie était la destination la plus prisée des touristes israéliens avec une quarantaine de vols par jour pendant les périodes de pointe. Aujourd’hui, le nombre de vols entre Israël et la Turquie est tombé à zéro et quasiment plus aucun ressortissant israélien ne se rend dans le pays, même pour une simple escale.

Il convient de rappeler que la Turquie est considérée comme un pays très dangereux, selon le Conseil national de sécurité israélien. L’avertissement aux voyageurs israéliens a été relevé au niveau quatre, le plus élevé, ce qui signifie quitter le pays le plus tôt possible, après les multiples sorties anti-israéliennes voire antisémites du président Erdogan et de plusieurs responsables turcs.