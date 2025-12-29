Un document du Hamas à l’origine du massacre du 7 octobre : révélations sur une stratégie préméditée

Un document interne rédigé par le renseignement du Hamas a joué un rôle déterminant dans la décision de lancer l’attaque du 7 octobre 2023 contre Israël. Ce texte, récemment mis au jour et publié par le Centre Meir Amit d'information sur le renseignement et le terrorisme, éclaire la logique stratégique qui a conduit les chefs terroristes Yahya Sinwar et Mohammed Deif à planifier l’un des massacres les plus meurtriers de l’histoire d’Israël.

Rédigée moins d’un mois avant l’attaque et découverte lors d’une manœuvre de Tsahal dans la bande de Gaza pendant la guerre « Épée de fer », l’analyse estime qu’Israël ne cherchait plus à renverser le Hamas. Selon les auteurs, l’État hébreu aurait progressivement abandonné une stratégie de frappes préventives décisives au profit de cycles de confrontations limitées, visant surtout à gérer le conflit et à maintenir une dissuasion fragile.

Le document revient notamment sur l’opération « Plomb durci » (2008-2009), considérée comme un échec stratégique israélien, puis sur l’opération « Gardien des murailles » de 2021, que le Hamas qualifie de « victoire psychologique ». Les rédacteurs soulignent la capacité du mouvement terroriste à lier Gaza, Jérusalem et la Judée-Samarie afin de provoquer une mobilisation arabe élargie.

Point central du texte : Israël redouterait une guerre multi-fronts et chercherait à éviter une confrontation simultanée avec le Hamas et le Hezbollah. Cette perception conduit à une recommandation explicite aux dirigeants terroristes : préparer une attaque initiale « inattendue », destinée à briser les schémas habituels et à plonger la direction israélienne dans l’incertitude.

Présenté aux chefs de la branche militaire du Hamas, ce document a servi de base intellectuelle et opérationnelle au massacre du 7 octobre, confirmant le caractère prémédité, stratégique et idéologique de cette attaque terroriste.