Un Egyptien tué et des Israéliens blessés lors d'une rixe dans un hôtel

Une altercation a éclaté vendredi dans un hôtel de Taba, station balnéaire égyptienne prisée des touristes israéliens. entre des employés de l'établissement et des visiteurs arabes israéliens, entraînant la mort d'un membre du personnel et blessant six autres personnes.

Selon des sources médicales locales, l'employé décédé n'a pas survécu à ses blessures lors de son transfert vers un hôpital de Charm-el-Cheikh. Parmi les blessés figurent trois autres employés et trois touristes. Les circonstances exactes de l'incident restent floues. Certains médias locaux évoquent un différend concernant des services gratuits réclamés par les visiteurs. Les autorités égyptiennes ont rapidement démenti les rumeurs d'une "attaque à l'arme blanche" relayées par certains médias israéliens, et ont annoncé l'ouverture d'une enquête. Cet événement met en lumière la complexité des relations entre l'Égypte et Israël. Taba, située à la frontière entre les deux pays, est une destination appréciée des Israéliens, notamment des citoyens arabes d'Israël.