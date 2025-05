Un exploit du Mossad : l’archive secrète d’Eli Cohen rapatriée en Israël

À l’occasion du 60e anniversaire de l’exécution d’Eli Cohen, légendaire agent du Mossad, le 18 mai 1965, l’Institut israélien pour le renseignement et les opérations spéciales a révélé un coup d’éclat : le rapatriement de l’archive syrienne officielle concernant Cohen. Dans une opération clandestine complexe, menée en collaboration avec un service allié, plus de 2 500 documents, photos et objets personnels ont été exfiltrés de Syrie, où ils étaient gardés par les forces de sécurité pendant des décennies.

Présentés lors d’une cérémonie en présence du Premier ministre Benjamin Netanyahou, du chef du Mossad Dadi Barnea et de Nadia Cohen, veuve de l’agent, ces documents incluent la volonté manuscrite d’Eli Cohen, rédigée heures avant son exécution, jusqu’alors connue seulement par une copie. L’archive, dévoilée pour la première fois, comprend des enregistrements, des interrogatoires, des lettres à sa famille, des photos de ses activités en Syrie sous couverture, ainsi que des objets comme les clés de son appartement damascène et des passeports falsifiés.

Parmi les trouvailles, un carnet détaille des missions secrètes, telles que la surveillance d’une cible ou la collecte de renseignements sur des bases militaires syriennes à Quneitra. L’opération, fruit de décennies d’efforts du Mossad et de ses partenaires internationaux, vise à éclaircir le sort de Cohen, dont le lieu de sépulture reste inconnu. Un dossier notable, intitulé « Nadia Cohen », révèle l’ampleur de la surveillance syrienne sur les démarches de son épouse pour obtenir sa libération. Netanyahou a salué Eli Cohen comme « le plus grand agent de l’histoire d’Israël », dont l’héroïsme a contribué à la victoire de la guerre des Six Jours. Barnea a souligné l’importance morale de cette mission, réaffirmant l’engagement du Mossad à retrouver tous les disparus et otages israéliens. Ce succès, alliant prouesse technologique et coopération internationale, honore la mémoire d’Eli Cohen tout en incarnant la détermination d’Israël à ne jamais abandonner les siens.