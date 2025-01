Un général iranien admet une "défaite cinglante" en Syrie après la chute d'Assad

Le général de brigade Behrouz Esbati, plus haut responsable militaire iranien en Syrie, a reconnu dans un discours prononcé la semaine dernière que l'Iran avait subi une "défaite cinglante" suite à la chute du régime de Bachar al-Assad le mois dernier. Ces déclarations, captées dans une mosquée de Téhéran et divulguées lundi, contredisent la position officielle du gouvernement iranien. "Je ne considère pas la perte de la Syrie comme une source de fierté. Nous avons été vaincus, et vaincus très durement, nous avons pris un coup très dur et ça a été très difficile", a déclaré le général dans l'enregistrement, selon le New York Times.

Le général Esbati a également révélé que les relations entre Téhéran et Assad s'étaient détériorées dans les mois précédant sa chute. Assad aurait notamment rejeté les demandes iraniennes de lancer une offensive contre Israël depuis le territoire syrien après l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023.

Dans son discours, le militaire accuse la Russie d'avoir trompé l'Iran en prétendant bombarder des rebelles syriens alors qu'elle visait des terrains vides. Moscou aurait également "désactivé les radars", facilitant ainsi les frappes israéliennes contre les positions iraniennes en Syrie.

Interrogé sur d'éventuelles représailles suite à l'élimination du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, le général Esbati a indiqué que l'Iran avait déjà riposté par des frappes de missiles l'automne dernier. Il a toutefois admis que "la situation" ne permettait pas actuellement de nouvelles actions contre Israël.

Concernant d'éventuelles frappes contre les bases américaines, il a averti qu'une telle action provoquerait des représailles massives, ajoutant que les missiles conventionnels iraniens ne peuvent pas pénétrer les systèmes de défense américains avancés.