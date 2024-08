Un informateur du Hamas a aidé Israël à éliminer Mohammed Deif (média arabe)

Selon la chaîne de télévision Al-Arabiya basée à Dubaï, un coursier de la branche militaire du Hamas a transmis à Tsahal des informations cruciales ayant mené à l'élimination de Mohammed Deif, chef militaire du Hamas.

L'informateur, qui travaillait pour le commandant du bataillon de Rafah, a révélé le lieu de rencontre entre Deif et son adjoint Rafaa Salameh avant leur élimination, et fourni à Israël des cartes détaillées des tunnels et des caches d'armes à Rafah. De plus, il a divulgué la localisation de Mohammed Shabanah, commandant de la brigade de Rafah à Gaza, selon le média.