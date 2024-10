Un Israélien arrêté à Beyrouth suspecté d'espionnage

Un citoyen israélien, identifié comme Yehoshua Tartakovsky, a été arrêté mardi dans le quartier de Dahieh à Beyrouth, bastion du Hezbollah, selon des sources libanaises.

D'après le journal libanais Al-Akhbar, proche du Hezbollah, Tartakovsky serait entré au Liban il y a deux semaines en tant que journaliste, utilisant un passeport britannique. Les forces de sécurité libanaises l'auraient appréhendé alors qu'il séjournait à l'hôtel Mövenpick de Beyrouth.

Le journal rapporte que des recherches en ligne ont révélé deux articles signés par Tartakovsky sur le site web "Zo Haderech". Cependant, les autorités libanaises semblent mettre en doute sa véritable profession, suggérant qu'il pourrait s'agir d'une couverture pour des activités d'espionnage.

L'affaire se complique davantage avec la révélation que Tartakovsky possède également la citoyenneté américaine. Sa famille aurait contacté les autorités britanniques et américaines pour obtenir de l'aide en vue de sa libération. Des sources israéliennes ont confirmé l'arrestation, ajoutant une dimension diplomatique à cette affaire déjà complexe. Un site d'information israélien, "Behadrei Haredim", affirme que Tartakovsky est un ex-haredi (juif ultra-orthodoxe) originaire de Jérusalem. Selon ce site, il serait entré au Liban avec d'autres journalistes. Ses anciens amis le décrivent comme un "personnage étrange" et "pas clair", ajoutant qu'ils n'étaient pas surpris par son arrestation au Liban. Les autorités israéliennes n'ont pas encore fait de déclaration officielle sur cette affaire, laissant planer le doute sur le statut réel de Tartakovsky et les implications potentielles de son arrestation pour les relations déjà tendues entre Israël et le Liban.